Onderhoudswerken in Zandstraat (N403) 16 augustus 2018

02u26 0 Sint-Gillis-Waas Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begint op maandag 20 augustus met onderhoudswerken in de Zandstraat (N403) in Sint-Gillis-Waas, de drukke gewestweg door Sint-Pauwels en Kemzeke.

De werfzone zal zich tussen de kruising met de Vosdreef en de Zandstraat 119, ter hoogte van de schoenenwinkel, bevinden. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer beurtelings passeren. "Weggebruikers houden best rekening met hinder en langere rijtijden", aldus het AWV. "De werken zullen twee weken duren. Als alles volgens plan verloopt, zal de rijbaan voor de start van het nieuwe schooljaar weer in beide richtingen open zijn."





Concreet zal de toplaag asfalt over de volledige breedte van de weg vernieuwd worden. Ook het fietspad in de richting van Kemzeke wordt aangepakt. Tijdens de volledige duur van de werken wordt de aansluiting van de Zandstraat op de Collemansstraat afgesloten. Fietsers rijden via de Beekstraat, Grouwesteenstraat, Heerweg en Heerbaan. Doorgaand verkeer wordt aangeraden om een alternatieve route te volgen via de N49/E34, de R1 en de E17. (JVS)