Omvang van fraude kan volgens oppositie nog oplopen Kristof Pieters

28 december 2018

19u41 0 Sint-Gillis-Waas Volgens oppositiepartij N-VA kan de fraude bij de gemeente Sint-Gillis-Waas mogelijk nog oplopen. Een audit bracht aan het licht dat een ambtenaar 87.010 euro verduisterde, maar N-VA vreest dat er mogelijk nog meer geld is verdwenen. Groen wil er op toezien dat er op korte termijn maatregelen worden genomen.

Op een besloten gemeenteraadscommissie stelde Audit Vlaanderen de gemeenteraad in kennis van het rapport over de geldverduistering die eerder dit jaar leidde tot het ontslag van een personeelslid van de financiële dienst. Groen, die vanaf januari mee aan het roer komt, stelt met verbijstering vast dat het om een bijzonder hoog bedrag gaat. “Uit het auditverslag bleek dat een andere interne werking een dergelijke individuele actie sneller had kunnen detecteren”, zeggen Herwin De Kind en Tom Ruts. “Het nieuwe gemeentebestuur zal nu de aanbevelingen van Audit Vlaanderen ter harte nemen. Groen wil er nu op toezien dat dit op korte termijn gerealiseerd wordt zodat dergelijke fraude niet meer kan voorkomen.”

Ook N-VA trekt dezelfde conclusie. “Het pijnlijke is dat de fraude is gepleegd op een manier die in mei 2017, anderhalf jaar geleden, reeds als fraudegevoelig was aangeduid bij een doorlichting”, zegt toekomstig fractieleider Koen Daniëls. “Helaas heeft het gemeentebestuur die opmerkingen niet ter harte genomen. Bovendien komt nu niet enkel het gesjoemel met cashgeld naar boven, maar zijn er ook dossiers van collectieve schuldenregeling niet in orde. Verder zijn de kwitantieboekjes, die aantonen wie hoeveel cashgeld binnenbracht, niet bijgehouden, werden getekende invorderingsstaten weggegooid en zijn er bij de aankoop van kantoormateriaal ook mogelijk fouten gemaakt. Het gaat dus mogelijk om een nog groter bedrag, maar vraag is of dit nog verder onderzocht zal kunnen worden.”