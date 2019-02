Omnisport start met initiatie joggen Kristof Pieters

28 februari 2019

18u29 0 Sint-Gillis-Waas Onder het motto ‘Loop je fit’ organiseert Omnisport Sint-Gillis-Waas een nieuwe initiatiereeks joggen. Inschrijven kan tot 20 maart.

Sinds 2007 organiseert Omnisport jaarlijks een jogginginitiatie. “Gedurende deze 12 jaar hebben wij ongeveer 400 deelnemers begeleid om te leren joggen”, zegt Marc Van Grimberge. “Velen onder hen lopen nog steeds wekelijkse hun kilometers zelfstandig of bij onze joggingclub.”

Na 10 weken trainen, onder begeleiding van ervaren monitoren, lopen de deelnemers 5 km. De nieuwe reeks start dinsdag 26 maart met een testloop op donderdag 28 mei. Het vertrek is iedere dinsdag- en donderdagavond om 19.30 uur aan GC ‘De Route’. De deelnameprijs bedraagt 35 euro (te betalen op de eerste trainingsdag) en daarin zit zowel de begeleiding, verzekering, douchegelegenheid en diploma. Bij een aantal ziekenfondsen heeft men recht op een éénmalige tegemoetkoming bij deelname na behalen diploma. Inschrijven: vóór 20 maart via marc.van.grimberge@telenet.be of 03 777 35 97. Meer info: www.gsf-omnisport-sgw.be