Oehoe broedt nu ook in het Waasland Kristof Pieters

24 januari 2019

13u11 3 Sint-Gillis-Waas De oehoe, de grootste Europese uil, heeft in 2018 in het noorden van het Waasland gebroed. Dat maakt Natuurpunt Waasland bekend in de nieuwe editie van het magazine Groenlink. In een wat afgelegen bos heeft een koppel twee jongen grootgebracht.

Het begon met een verrassende waarneming van een roepende uil in de vroege avond van 2 januari 2015. “Om zeker te zijn dat het niet om een dier in gevangenschap ging of een ontsnapt exemplaar werd het gebied verder onderzocht en werden er niet één, maar twee volwassen vogels ontdekt, schuw en vrij rondvliegend in een bijna ontoegankelijk bosperceel”, zegt Jan Dhollander. “Ook in 2016 en 2017 werden de vogels regelmatig in dezelfde omgeving opgemerkt. Om de vogels niet te verstoren, bleef het aantal bezoeken beperkt en werd er nooit naar een nest gezocht.”

Vorig jaar waren er al sterke vermoedens dat de uilen jongen hadden grootgebracht of toch een poging hadden gedaan. Er werden namelijk resten gevonden van een jonge oehoe onder een holle half-omgewaaide boom en in juni vorig jaar werden twee jonge vogels gespot met een ouder in de buurt. “Hiermee staat het vast dat oehoes ook in ons dichtbevolkte Waasland kunnen broeden”, aldus Dholllander. “Een vereiste is wel een rustige plek. En die hebben de uilen gevonden. Het particuliere verwilderde bos waar ze broeden, is vrijwel ontoegankelijk, onbeheerd en jachtvrij. De eigenaar is op de hoogte van dit bijzondere broedgeval en is gesteld op de rust in het gebied en dat zullen we zo proberen houden.”