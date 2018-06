Nu ook tweede twistkapelletje gesneuveld ERFGOED UIT 18DE EEUW IN HALF JAAR VERDWENEN NA DRIE AANRIJDINGEN KRISTOF PIETERS

14 juni 2018

02u30 0 Sint-Gillis-Waas De legendarische 'twistkapelletjes' op de grens van Sint-Pauwels en Kemzeke zijn niet meer. Drie aanrijdingen in een half jaar waren iets te veel van het goede. Er rest nu enkel nog een hoop puin van dit bijzonder stuk erfgoed. De kapelletjes zullen heropgebouwd worden en krijgen een afsluiting ter bescherming.

Het lijkt alsof de duivel er zelf mee gemoeid is. De kapelletjes staan er sinds de 18de eeuw, maar in een half jaar tijd knalde er drie keer een voertuig tegenaan waardoor er nu geen enkel kapelletje meer overblijft. Het eerste kapelletje sneuvelde in december toen een bestuurder van een bestelwagen de controle verloor en op het historisch stuk erfgoed inreed. Tot ieders verbazing gebeurde er in maart opnieuw een ongeval. Het tweede kapelletje liep zware averij op, maar hield stand. Een derde ongeval bleek nu fataal.





Het gemeentebestuur kan het zelf amper geloven. "De twistkapelletjes staan niet langs een drukke steenweg, maar op een kruispunt van twee landelijke wegen", zegt schepen Marita Meul (CD&V).





Afsluiting

"Jammer genoeg is er wel steeds meer sluipverkeer en bijgevolg is er ook meer risico op een ongeval. Niettemin blijft het hallucinant dat beide kapelletjes in een half jaar tijd gesneuveld zijn. Alle overblijfselen zijn nu opgehaald door onze gemeentelijke technische dienst. De kapelletjes zijn bouwkundig erfgoed en beschermd als dorpsgezicht. Na goedkeuring van de verschillende verzekeringsmaatschappijen en in overleg met Onroerend Erfgoed zullen ze dan ook in ere worden hersteld en heropgebouwd. We gaan dan wel eens bekijken hoe dit monument beschermd kan worden tegen eventuele aanrijdingen." Er wordt onder meer gedacht aan een afsluiting. Het zal eerst nog wel een kluwen worden met de verzekeringsmaatschappijen voor de heropbouw kan starten.





'Parochie-oorlog'

De twistkapelletjes zijn beschermd sinds 1981 en bevinden - of beter gezegd 'bevonden' - zich op het kruispunt van de Grouwesteenstraat en de Heerweg. Er is een bijzonder rijke geschiedenis aan verbonden. Het gaat om twee identieke kapelletjes. Aanvankelijk stond hier slechts één kapel precies op de scheiding van het grondgebied Sint-Pauwels en Kemzeke. Het werd druk bezocht en het offerblok bevatte steeds aanzienlijke bedragen. Het werd daarom onderwerp van een heuse 'parochie-oorlog' tussen Sint-Pauwels en Kemzeke. Uiteindelijk werd een compromis bereikt door een tweede kapel te bouwen op amper enkele meter afstand van de eerste. Aan die rel rond offergeld hebben 'De Twistkapelletjes' daarom hun naam te danken.





Intussen zijn de gemeentegrenzen hertekend en staan beide kapelletjes op grondgebied van Sint-Pauwels. Veel offergeld zal er niet meer te rapen vallen, maar de gemeente wil dit bijzonder stuk erfgoed wel in ere herstellen.