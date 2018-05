Nooit te oud om stickers te ruilen HEEL HET DORP ZOT VAN PLAKBOEK OVER SINT-GILLIS-WAAS KRISTOF PIETERS

24 mei 2018

02u52 0 Sint-Gillis-Waas Vergeet de Paniniboeken met de Rode Duivels, in Sint-Gillis-Waas ruilen en kleven ze eigen stickers. De lokale handelaars lanceerden samen 'het Sint-Gillisse stickerboek' met oude en vaak unieke foto's over vroeger en nu. De 600.000 stickers zijn de deur uit en de jacht op ontbrekende exemplaren is geopend. Gisteren vonden er maar liefst vier ruilbeurzen plaats.

De cafés in Sint-Gillis-Waas zitten deze dagen goed vol en het zijn geen vaste stamgasten die er aan de toog komen hangen, maar wel inwoners die onderling met elkaar afspreken om stickers te ruilen. Gisteren vond in elk van de vier deelgemeenten een grote ruilbeurs plaats georganiseerd door de gemeente. De opkomst was overdonderend. Voor schepen van middenstand Harry De Wolf niet onverwacht. "We wisten al van bij de start dat we een succesverhaal aan het schrijven waren", reageert hij tevreden. De eerste week was het een stormloop. Sommige handelaars hebben een omzetstijging opgetekend van 30 tot 40 procent. We hadden de ruim honderd deelnemende handelaars bevoorraad met maar liefst 100.000 zakjes met daarin telkens 6 verschillende stickers. In sommige winkels waren die al na een week de deur uit. Jong en oud is er mee bezig en dat zie je ook op de ruilbeurzen. We kregen commentaar van sommigen die moesten werken en het jammer vonden dat dit op woensdagmiddag werd georganiseerd. Via Facebook wordt er ook massaal geruild. Bij de gemeente zijn intussen al 600 volledige stickerboeken ingeleverd. Daarmee kan men nog een mooie prijs winnen. Achteraf krijgen de inwoners hun stickerboek terug."





Meer naar de winkel

Annie De Cauwer was gisteren één van de bezoekers op de ruilbeurs in de bibzaal. "Ik heb nog een 50-tal stickers tekort voor een volledig album", toont ze haar lijstje met nummers. "Ik hoop ze allemaal te vinden. Ik doe het vooral om een volledig boek te hebben, want er staan bijzonder mooie foto's van vroeger in. Ik ben al meer naar de winkel gegaan dan gewoonlijk om zoveel mogelijk stickers te verzamelen", lacht ze.





Marc Deyaert deed nog beter. "Ik heb vandaag mijn vijfde album kunnen vullen", glundert hij. "Voor mij was dit een stuk nostalgie. In mijn jeugdjaren heb ik veel voetbalstickers verzameld en gekleefd. Ik heb zelfs mijn boodschappen opgesplitst om toch maar zoveel mogelijk naar de winkel te kunnen gaan. Op de ruilbeurs heb ik nu de laatste exemplaren bemachtigd die ik nodig had om vijf albums te vervolledigen."





Volle stickerboeken kunnen nog tot en met 28 mei binnengebracht worden aan de onthaalbalie van het Administratief en Bestuurscentrum.