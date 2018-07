Nog veel vraagtekens bij zebrapad Bagoniewijk 19 juli 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat binnenkort een overleg organiseren rond het zebrapad aan de Bagoniewijk.





Het bestaande zebrapad zou bij een heraanleg verdwijnen, maar dat is niet naar de zin van het actiecomité Veilig Sinpals. "Het zebrapad is niet voorzien omwille van het snelheidsregime van 70 kilometer per uur", zegt schepen Chantal Vergauwen (CD&V). "Er is op de gemeenteraad voorgesteld om het snelheidsregime te verlagen naar 50 per uur. Op zich is dat een goede maatregel, maar het probleem is dat in een zone 50 de fietspaden langs gewestwegen aangrenzend aan de weg worden aangelegd. We hebben nu net verkregen dat er veilige, gescheiden fietspaden zullen aangelegd worden en willen natuurlijk niet het hele project hypothekeren omwille vanwege dat ene zebrapad."





Er is gelukkig nog tijd om de violen gelijk te stemmen. De werken voor de heraanleg van de N403 kunnen namelijk pas starten als alle nodige gronden zijn aangekocht en dat kan nog even duren. Op het overleg zal wel besproken worden hoe de veiligheid aan het zebrapad van de Bagoniewijk met tijdelijke maatregelen al verbeterd kan worden. (PKM)