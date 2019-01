Nog geen rijbewijs maar wel al auto: veertienjarige Brent Maes wint Fiat Panda Kristof Pieters

18 januari 2019

10u07 0 Sint-Gillis-Waas Een rijbewijs heeft hij nog niet maar wel al een auto! De 14-jarige Brent Maes had namelijk het winnende lotje van de eindejaarsactie van de Unie Handelaars Zone 50. Voorlopig zal hij zijn wagen uitlenen aan zijn ouders en broer. Binnen drie jaar krijgt hij de sleutels.

Uit de 25.000 tickets werden 150 mogelijke winnaars getrokken in aanwezigheid van een deurwaarder. Alle kanshebbers werden uitgenodigd voor de prijsuitreiking in gemeenschapscentrum De Route. Tien finalisten kregen elk een sleutel maar enkel die van Brent Maes bleek te passen. Het winnende lotje zat tussen het fruit van Vakantiehoeve Berckelaer. “Vlak voor de eindejaarsfeesten ben ik er enkele zakken appels gaan kopen om appelmoes mee te maken”, vertelt de 14-jarige student Sportwetenschappen aan de OLV-Presentatie in Sint-Niklaas. “In de zakken zat het lotje waarmee ik nu de auto heb gewonnen.” Aangezien hij nog niet zelf met zijn prijs naar huis mag rijden, zullen ouders Joan Maes en Anneke Luyckx de wagen gebruiken. “We hebben afgesproken dat eerst mijn broer, die twee jaar ouder is, er mee mag leren rijden. Binnen drie jaar is het dan mijn beurt en krijg ik de sleutels.” Brent drukte zijn ouders en broer wel al op het hart om het voorzichtig aan te doen met zijn karretje.