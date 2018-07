NMBS geeft spoorwegpad in concessie 18 juli 2018

De NMBS heeft een concessieovereenkomst afgesloten met de gemeente Sint-Gillis-Waas voor het spoorwegpad. De oude spoorwegbedding is al decennia in gebruik als fietspad, maar de grond is wel nog steeds eigendom van de NMBS. Er was een stilzwijgende overeenkomst, maar er werd nooit geld voor betaald. De NMBS is blijkbaar op dit euvel gestoten bij een inventaris die werd opgemaakt van alle terreinen en gebouwen. De spoorwegmaatschappij stelt nu aan de gemeente voor om de oude bedding in concessie te nemen en dat tegen een vergoeding van 10.731 euro per jaar. Het gaat om een totale oppervlakte van 97.522 vierkante meter. De spoorwegbedding loopt vanaf de grens met Sint-Niklaas tot de grens met Hulst. De gemeente sluit de overeenkomst af omdat ze plannen heeft voor een toeristisch knooppunt aan het oude station van De Klinge. "Bovendien gaat de provincie het spoorwegpad opwaarderen tot een fietssnelweg en we willen dit project niet vertragen", zegt schepen Chantal Vergauwen. "We gaan slechts maximaal twee jaar een concessievergoeding moeten betalen. Daarna neemt de provincie dit over." (PKM)