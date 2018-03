Nieuwstraat wordt na heraanleg fietsstraat 21 maart 2018

03u04 0

Een aannemer is gestart met de heraanleg van de Nieuwstraat in Sint-Gillis-Waas. In de straat wordt een nieuw gescheiden rioleringstelsel aangelegd. Hiervoor worden alle voetpaden en de rijweg van gevel tot gevel uitgebroken.





Daarbij zal de Nieuwstraat ingericht worden als fietsstraat. Daar hebben fietsers absoluut voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Concreet mogen auto's fietsers niet inhalen. Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken. De maximale rijsnelheid is 30 km/uur.





De inrichting van de weg zal gebeuren zoals in de Kerkstraat en Kronenhoekstraat. Voetpaden en rijbaan worden op één niveau aangelegd. De rijbaan in asfalt, de voetpaden in betonstraatstenen. Verspreid over de straat worden bomen aangeplant. Tussen de Blokstraat en Lage Kerkwegel blijft de Nieuwstraat een éénrichtingstraat. De werken zullen een jaar duren.





Aquafin hoest 3 miljoen euro op voor gescheiden stelsels vanaf de Kerkstraat tot de Blokstraatbeek. De heraanleg van de straat zelf kost 1,177 miljoen waarvan 738.000 wordt betaald door Riopact.





De provincie Oost-Vlaanderen zal ook een syfon in de Blokstraatbeek verwijderen en een nieuwe duiker aanleggen. (PKM)