Nieuwstraat is terug opengesteld en is nu eerste fietsstraat Kristof Pieters

01 maart 2019

18u34 0 Sint-Gillis-Waas De heraanleg van de Nieuwstraat is afgerond. Na het aanbrengen van de toplaag en het plaatsen van de signalisatie is de Nieuwstraat de eerste fietsstraat in de gemeente.

De fietsstraat geldt vanaf het kruispunt met de Blokstraat tot aan het kruispunt met de Lage Kerkwegel. Met de komst van de fietsstraat wil de gemeente het doorgaand autoverkeer in de Nieuwstraat verminderen en de snelheid van de auto’s beperken. “Fietsers worden zichtbaarder in het straatbeeld en de veiligheid verhoogt”, zegt schepen Harry De Wolf (CD&V). “In een fietsstraat is niet de auto maar wel de fiets koning. Als fietser mag je de hele breedte van de rijbaan gebruiken omdat er eenrichtingsverkeer geldt tussen de kruispunten Blokstraat met Drieske Nijperstraat en Lage Kerkwegel. Het gemotoriseerd verkeer mag de fietsstraat gebruiken maar mogen de fietsers niet inhalen. Zij zijn te gast in de fietsstraat.”

In de Nieuwstraat geldt nu ook een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Opletten ook voor de voorrangsregeling. In een fietsstraat heeft de fietser voorrang op de zijstraten die erop uitkomen. Als bestuurder heb je dus geen voorrang meer van rechts vanuit de Drieske Nijperstraat.