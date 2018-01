Nieuwjaarsborrel op parking De Klingenaar 02u41 0 Foto Kristof Pieters

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft afgelopen zondag samen met de vier feestcomités een nieuwjaarsborrel georganiseerd voor alle inwoners. Deze drink vindt elk jaar in een andere deelgemeente plaats en dit jaar was De Klinge aan de beurt. De inwoners verzamelden op de parking aan zaal De Klingenaar in de Kieldrechtstraat waar ze na enkele speeches konden toosten op het nieuwe jaar.





(PKM)