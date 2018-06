Nieuwe uitbater voor frituur in Margrietstraat 21 juni 2018

02u38 0

De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft een nieuwe domeinconcessie afgesloten voor het uitbaten van een frituur in de Margrietstraat in Meerdonk. Lidia Heirbaut gaf deze maand de fakkel door aan David Cappaert (47). Hij woont in de Margrietstraat en heeft nu een vergunning gekregen om de zaak verder te zetten. (PKM)