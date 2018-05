Nieuwe speeltuin voor De Klimop 11 mei 2018

De leerlingen van vrije basisschool De Klimop in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas kunnen voortaan ravotten in een gloednieuwe speeltuin. Het is een heus Vikingdorp geworden met grote zandbak, wippen, stangen om aan te hangen, een klimberg, Vinkinghuisjes enzovoort. Op de speelplaats staan ook een aantal evenwichtsspeeltuigen. Het gaat om een investering bijna 16.000 euro, waarvan 11.500 euro van het oudercomité en 4.500 euro van de school. "Met het oudercomité doen we heel wat acties die geld opbrengen", zeggen voorzitter Tom Bolssens en secretaris Koen Daniëls. (PKM)