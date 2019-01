Nieuwe reeks computercursussen van start Kristof Pieters

30 januari 2019

17u49 0 Sint-Gillis-Waas In GC De Route starten er heel wat nieuwe cursussen bij CVO Janitor. Zo kan je in zowel in de voormiddag, namiddag of avond terecht voor allerlei ICT-cursussen.

Zo is er een initiatie internet waarbij men leert surfen, zoeken op het internet, mailen en online betalen. In de cursus Windows 10 leren de cursisten werken met bestanden en/of apps. Er zijn ook creatieve computercursussen voor IOS en Android en dat voor zowel beginners als meer gevorderden. Voor het volledige aanbod en inschrijvingen: www.janitor.be. Registreren en inschrijven kan online of via het secretariaat van Janitor, Noordlaan 32 in Sint-Niklaas.