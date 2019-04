Nieuwe lichtstraat en dakbedekking voor hoofdbibliotheek Kristof Pieters

09 april 2019

13u13 0 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas trekt 53.317 euro uit voor werken aan de bibliotheek. Zowel de lichtstraat als de dakbedekking zijn aan vervanging toe.

Sinds 2000 is de hoofdbibliotheek van Sint-Gillis-Waas gevestigd op de huidige locatie in de Kerkstraat. De lichtstraat en de bestaande PVC-dakbedekking van het plat dak vertonen verschillende gebreken die niet meer op te lossen zijn door plaatselijke herstellingen. Om verdere schade aan het gebouw te vermijden, moeten daarom zowel de lichtstraat en de dakbedekking vervangen worden. Daarbij gaat uiteraard ook aandacht naar de huidige normen op vlak van isolatie en lichttransmissie. In totaal moet er zo’n 500 vierkante meter bestaande PVC-dakbedekking verwijderd worden. Twee lichtkoepels en dakranden worden tegelijkertijd vernieuwd.

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas besloot eerder ook al 20.000 euro uit te trekken voor de installatie van zonnepanelen op het dak van de bibliotheek.