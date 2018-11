Nieuwe editie van ‘Lezen for life’ Kristof Pieters

15 november 2018

Tot december zamelt de bibliotheek van Sint-Gillis-Waas geld in voor de actie ‘Lezen for Life’, een initiatief van de Stichting Lezen voor de Warmste Week van Studio Brussel. Je kunt een vrijwillige bijdrage in de spaarpotjes op de balie van de bibliotheek steken, bijvoorbeeld eenmalig of per gelezen boek. De bibliotheek stort de opbrengst van de boekenverkoop integraal aan Lezen for Life. In 2017 werd zo 15.206,97 euro ingezameld, waarvan 668,11 euro in de bibliotheek van Sint-Gillis-Waas. Dat geld werd gestolen bij een inbraak in de bib, waarbij de kluis werd opengebroken. De gemeente heeft dat geld achteraf zelf weer geschonken. Het totaalbedrag werd verdeeld onder acht goede doelen: Zomerklap, Luisterpuntbibliotheek, De Boekenkaravaan, Wablieft, Hakuna Matataal, Traskript, Uilenspel vzw en Kind en Taal.