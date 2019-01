Nieuwe coalitie voert meteen belastingverhoging door “Meer geld nodig om te investeren terwijl inkomsten dalen” Kristof Pieters

16 januari 2019

18u03 1 Sint-Gillis-Waas Een week na haar eedaflegging moet de jongste burgemeester van België al een erg onpopulaire maatregel aankondigen: de belastingen verhogen. De personenbelasting zal stijgen van 6,9 naar 7,9 procent en ook de onroerende voorheffing gaat omhoog. Dat zal de gemeentekas zo’n slordige één miljoen euro extra opleveren. “Geld dat we nodig hebben om ons ambitieus bestuursakkoord uit te voeren”, zegt Maaike De Rudder.

De nieuwe coalitie van CD&V en Groen-sp.a zal volgende week haar bestuursakkoord voorstellen en daarvoor is blijkbaar ook meer geld nodig. Aan de gemeenteraad wordt volgende week het voorstel gedaan om de algemene personenbelasting te verhogen van 6,9 naar 7,9 procent en voor de onroerende voorheffing is het voorstel 945 in plaats van 882 opcentiemen. Dat zal samen goed zijn voor ongeveer een miljoen euro aan extra inkomsten, oftewel zo’n 50 euro per inwoner.

“Nog meer dan vroeger verwachten de inwoners veel van het gemeentebestuur en ook de hogere overheid verplicht ons tot meer investeringen”, legt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V), bevoegd voor Financiën, uit. “In het verleden is reeds zeer veel gerealiseerd en uitgevoerd, maar we willen nu een versnelling hoger schakelen. Voor de verkiezingen zijn enorm veel wensen en verzuchtingen van de inwoners naar de huidige beleidspartijen gevloeid. Het gemeentebestuur wil hier dan ook werk van maken en heeft een ambitieus bestuursakkoord opgesteld. Koken kost echter ook geld. Bovendien moeten we rekening houden met enkele externe factoren. Zo loopt de gemeente onder andere door de federale taxshift een inkomst van meer dan 600.000 euro mis tegen 2021.”

Het gemeentebestuur sloot de voorbije jaren nochtans altijd af met een overschot en zette steeds in de verf dat de financiën gezond zijn. “Dat zijn ze ook, maar als de inkomsten dalen en de uitgaven stijgen, moeten we wel iets ondernemen”, legt De Rudder uit. “Er liggen heel wat projecten op stapel rond duurzaamheid, klimaat en mobiliteit maar daarvoor zijn wel middelen nodig. Op termijn gaan we voor sommige zaken wel een terugverdieneffect hebben, zoals het overschakelen op LED-verlichting.”

Dat de belastingverhoging nu al wordt bekendgemaakt, is geen toeval. De agenda van de gemeenteraad is immers net de deur uit en de nieuwe coalitie verwacht zich aan heel wat kritiek. “Het is natuurlijk geen populaire maatregel om te nemen”, beseft De Rudder. “In het verleden hebben wij steeds lage belastingtarieven gehanteerd. Eigenlijk zetten wij ons nu in dezelfde lijn als de omliggende gemeenten.”

Op termijn wil het gemeentebestuur inwoners wel een stuk inspraak geven in de besteding van een deel van de financiën. “Het gaat om een soort buurtbudget waarmee we dan bepaalde maatregelen op straat- of wijkniveau kunnen uitvoeren. Dat gaat van subsidie voor een wijkfeest tot het plaatsen van bijvoorbeeld een zitbank. Hoe dit concreet in zijn werk zal gaan, wordt later nog uitgewerkt.”