Nieuwe bouwaanvraag voor uitwijkstroken in Bosstraat Kristof Pieters

05 maart 2019

17u44 0 Sint-Gillis-Waas Door een interne procedurefout heeft het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag moeten indienen voor de werken in de Bosstraat. Er zullen uitwijkstroken in grasbetontegels worden aangelegd aan weerszijden van de rijbaan. N-VA heeft kritiek en vreest voor een toename van de snelheid.

De Bosstraat heeft momenteel een smal profiel waardoor voertuigen elkaar moeilijk kunnen kruisen. Daarom wil de gemeente grasbetontegels plaatsen langs beide zijden van de rijbaan. “Hierbij wordt de baan met 60 cm langs beide zijden verbreed”, legt schepen van openbare werken Harry De Wolf (CD&V) uit. “Dan zullen voertuigen elkaar kunnen passeren zonder de bermen stuk te rijden.”

Bij het inrijden van de Bosstraat (langs de kant van de Kasteelstraat) wordt de inrijbocht iets vergroot zodat voertuigen enkel met aangepaste snelheid vlot de Bosstraat kunnen indraaien. Bijkomend wordt er in de Bosstraat een wegversmalling voorzien. Voor en na de verkeersremmer worden de grasbetontegels over een afstand van circa 15 meter vervangen door beton om het rolgeluid van de wagens die opzij gaan, te beperken.

De uitvoering van deze werken is voorzien in de zomerperiode van dit jaar.

N-VA vraagt het dossier te herbekijken. Volgens de partij zijn er heel wat ontevreden reacties. “We begrijpen volkomen dat de inwoners niet tevreden zijn met de verbreding van de weg met 1,2 meter grasbetontegels. Daardoor zullen de auto’s immers nog sneller rijden omdat ze elkaar dan wel vlot kunnen passeren. Bovendien is er geen enkele oplossing voor voetgangers en fietsers”, zegt Koen Daniëls. “In de Bosstraat is er nochtans plaats om een apart fiets- of voetpad te leggen. Bovendien zou een tonnagebeperking in deze straat het sluipvrachtverkeer tegen kunnen gaan.” N-VA verwijst naar de voorbeelden in de Ettingenstraat of de Hoogstraat als inspiratie.