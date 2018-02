Nieuwe asfaltlaag in september, heraanleg pas in 2020 ACTIECOMITÉ SINPALS HEKELT GEVAARLIJKE TOESTAND N403 KRISTOF PIETERS

10 februari 2018

02u51 20 Sint-Gillis-Waas Actiecomité Sinpals is de overlast van de gewestweg N403 beu en hekelt ook de gevaarlijke toestand van de fietspaden. In september wordt er nog maar eens een nieuwe laag asfalt over het wegdek gegoten, maar op een definitieve heraanleg is het nog enkele jaren wachten. "Intussen wordt deze gewestweg steeds meer een echte 'snelweg' die dwars door ons dorp loopt", klinkt het boos.

Een aantal bewoners van de N403 hebben zich zopas verenigd in het actiecomité Sinpals. In november kwam een 86-jarige man om het leven toen hij werd aangereden op het zebrapad in de Potterstraat en vorige maand raakte een jonge vrouw zwaargewond toen ze de Zandstraat overstak aan het zebrapad. De bewoners zien met lede ogen aan hoe de gewestweg N403 steeds drukker en gevaarlijker wordt. "We hebben eigenlijk al veel te lang gezwegen", vindt Stefaan Van Mossevelde. "De N403 is een snelweg geworden die dwars door ons dorp loopt. Het is eigenlijk de naam gewestweg onwaardig, want er zijn overal putten en opgelapte stroken. De rijbaan ligt intussen al enkele centimeters hoger dan het fietspad en op sommige plaatsen zie je gewoon de ijzeren netten van de fundering bloot liggen."





Toename zwaar verkeer

Het is echter vooral de toename van het verkeer dat de bewoners dwars zit. "En dan vooral het zwaar verkeer", vult Wendy Maes aan. "We stellen vast dat er veel vrachtwagens de doorsteek maken van de E34 naar de E17 en omgekeerd. Door de slechte toestand van het wegdek veroorzaken vrachtwagens veel lawaai en trillingen, vooral als ze containers vervoeren." De buurt signaleerde de problemen al meermaals aan het gemeentebestuur. "Maar het favoriete antwoord is dat het een 'gewestweg' is en dat men daar geen bevoegdheid over heeft", zucht Van Mossevelde. "Het mobiliteitsplan van de gemeente verplicht zwaar verkeer echter om langs de N403 te rijden. Bovendien kan de gemeente wel druk uitoefenen bij het gewest. In Vrasene geldt er trouwens ook een verbod op de N451 en dat is ook een gewestweg. We zijn niet tegen de economie of bevoorrading van plaatselijke handelaars, maar doorgaand zwaar verkeer hoort hier niet thuis en kan beter de R4 als alternatief nemen."





Heraanleg gewestweg

Intussen kregen de bewoners te horen dat er in september asfalteringswerken worden uitgevoerd. "Na de werken zal er geen niveauverschil meer zijn tussen de rijbaan en het fietspad", zegt burgemeester Chris Lippens (CD&V). "In een latere fase, wellicht in 2020 of 2021, zal de gewestweg definitief heraangelegd worden tussen de Vosdreef en de grens met Kemzeke. Dan zullen er gescheiden en verhoogde fietspaden worden aangelegd en gaan we ook de bebouwde kom uitbreiden tot voorbij de Collemanstraat. Verder willen we ledverlichting plaatsen aan oversteekplaatsen."





De bewoners vinden die voornemens een stap in de goede richting, maar onvoldoende. "Want aan de kern van het probleem wordt voorlopig niks gedaan en dat is het weren van zwaar verkeer", zegt Van Mossevelde. "We stellen daarom voor om ook oplossingen zoals trajectcontrole of een kilometerheffing voor te leggen aan het Vlaams gewest." Het actiecomité zal binnenkort worden uitgenodigd door het gemeentebestuur om de eisen te bespreken.