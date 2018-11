Nieuwe ambassadeurs voor Lekker Oost-Vlaams Kristof Pieters

23 november 2018

16u36 0 Sint-Gillis-Waas Lekker Oost-Vlaams heeft voor de derde keer een aantal streekwinkels, horecazaken, B&B en traiteurs gehuldigd als ambassadeur voor hun inspanningen in het promoten van Oost-Vlaamse streekproducten. In totaal zijn er nu een 25-tal ambassadeurs. In de nieuwe lichting is onze regio twee keer vertegenwoordigd.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, voorzitter van EROV, is tevreden. “De ambassadeurs leveren dagdagelijks inspanningen om de streek- en hoeveproducten op de kaart te zetten. Toch vraagt het wel wat moed en inspanning om niet bij de vertrouwde leverancier alle producten in één keer te bestellen. En juist die inspanning wil Lekker Oost-Vlaams naar waarde appreciëren.”

De kersverse ambassadeurs staan op de website Lekker Oost-Vlaams in een aparte rubriek vermeld. Ze krijgen ook een plaket voor aan de gevel of in de zaak en een getuigschrift. De uitreiking vond plaats in Flanders Expo tijdens de Horecabeurs in Gent.

Onze regio is bij de categorie traiteurs vertegenwoordigd door Annelore De Cock van 123Klaar uit Meerdonk. Zij stelt foodboxen samen voor wie weinig tijd heeft om boodschappen te doen en doet hiervoor ook regelmatig een beroep op streekproducten. Bij de categorie B&B viel Vienna uit Lokeren in de prijzen. In hun gerenoveerd herenhuis vergasten Connie Eeckman en Bernard Van Driessche hun gasten op een ontbijt met streekproducten. Ze baten daarnaast ook een bistro uit.

Meer informatie vind je op www.lekkeroostvlaams.be.