Nieuwe aanvraag vergunning voor fietspad Dries 27 juni 2018

CD&V weerlegt de kritiek van oppositiepartij N-VA dat er te weinig is ondernomen om een fietspad te realiseren aan de Dries in Sint-Pauwels. "Bij de heraanleg van het centrum van Sint-Pauwels in de jaren 90 werd een vergunning aangevraagd om een fietspad over de Dries te leggen. Die aanvraag werd toen geweigerd door het toenmalige Monumentenzorg", reageert ereburgemeester Remi Audenaert. "We hebben hemel en aarde verzet, maar mochten zelfs de kerkmuur geen meter achteruit plaatsen, en dat terwijl er amper iets van overbleef." Vandaag liggen de kaarten anders: het gemeentebestuur is opnieuw in gesprek met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een fietspad over de Dries te leggen. De afbraak van het bushokje is voor Onroerend Erfgoed, het vroegere Monumentenzorg, geen probleem. "Maar dat was het destijds ook niet", zegt Audenaert. "Het ging voornamelijk om het plein als geheel." Het gemeentebestuur zal nu opnieuw een vergunning aanvragen om een veilig fietspad over de Dries aan te leggen. Als Onroerend Erfgoed nu positief reageert, komt er dus wel degelijk een fietspad. (PKM)