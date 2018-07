Nieuw bier helpt je bucketlist afvinken BROUWERIJ THE MUSKETEERS PAKT UIT MET SPECIALE REEKS KRISTOF PIETERS

04 juli 2018

04 juli 2018 Sint-Gillis-Waas Drink een pint en ga een uitdaging aan. Brouwerij The Musketeers, bekend van de Troubadourbieren, lanceert een reeks 'bucketlist'-bieren. De bizarste uitdagingen zoals crowdsurfen in een rubbertbootje sieren nu een bierflesje.

Brouwerij The Musketeers lanceert in aanloop naar de opening van haar nieuwe brouwerij in Sint-Gillis-Waas eind dit jaar een reeks Bucketlistbieren. Hun eerste bier van de reeks was de tarwe-IPA 'Run through a field of wheat', een knipoog naar het meest ondeugende dat Theresa May naar eigen zeggen ooit in haar leven had gedaan. Het bier was op 24 uur volledig uitverkocht. 'Crowdsurf in a rubber dinghy' luidt - als tweede bier in de reeks - op geheel eigenzinnige wijze het festivalseizoen in.





Filmpjes

De brouwers roepen fans op om deze zomer te crowdsurfen in een rubberbootje en zo de bucketlist van de brouwerij mee af te vinken. "Het is een frisse saison die verwijst naar het festivalseizoen waar we in België zo trots mogen op zijn", vertellen Stefaan Soetemans en Kristof De Roo van The Musketeers. "We zouden het geweldig vinden, mochten we van fans filmpjes toegestuurd krijgen hoe ze op een festival crowdsurfen in een rubberbootje. Dat zou voor ons de ultieme kick zijn."





'Crowdsurf In A Rubber Dinghy' is een typische dorstlesser. "Het is licht bier met 6,5% alcohol en is licht zurig", leggen de brouwers uit. "De milde bitterheid maakt het bier voor een breed publiek toegankelijk en de atypische citrustoets maakt het ideaal voor een warme zomeravond."





Dolle brainstormsessie

The Musketeers stelden de bucketlist zelf samen tijdens een dolle brainstormsessie. "Iedereen heeft wel een aantal dingen op zijn of haar verlanglijstje staan", lacht Stefaan. "We hebben gewoon onze persoonlijke bucketlist met de zotste ideeën omgezet in een reeks bieren die beperkt zijn in oplage. Het zijn echter zeker geen proefbrouwsels. Elk bier is heel doordacht gemaakt en voldoet aan onze hoge kwaliteitseisen. We kunnen in deze reeks ons creatief ei kwijt en onze fans genieten van een limited edition."





Aan dolle uitdagingen is er alvast geen gebrek. "Het is onze ambitie om elk jaar minstens drie bucketlist-bieren uit te brengen", vervolgt Stefaan. "De derde zal ongeveer samenvallen met de bouw van de nieuwe brouwerij. We willen in augustus de eerste steen leggen en daarna kan het erg snel gaan. We zijn er echt wel op gebrand om te verhuizen. Er komt immers niet alleen een brouwerij, maar ook een bezoekerscentrum. De bedoeling is regelmatig mensen rond te leiden en bieren te laten degusteren."





Meer info: www.themusketeers.be