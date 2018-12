Negen inbraken maar amper buit Kristof Pieters

03 december 2018

16u16 4

In Sint-Pauwels zijn afgelopen vrijdagavond en -nacht op verschillende adressen inbraken gepleegd. In een woning in de Collemanstraat werd de achterdeur geforceerd. Er werd echter niks gestolen. In de Zandstraat in Sint-Pauwels waren er inbraken in drie woningen. Hier probeerden de dieven bij één woning de achterdeur open te breken maar ze werden betrapt door de bewoner en sloegen op de vlucht. De bewoner verwittigde de politie. De dieven konden niet worden aangetroffen. In de twee andere woningen werd een raam achteraan de woning geforceerd. Telkens werd de woning doorzocht. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.

Er werd ook ingebroken in twee woningen in de Klapdorp in Sint-Pauwels. Ook hier werden de dieven opgeschrikt door de bewoonster en vluchtten ze weg. Er werden wel juwelen gestolen. In een tweede woning was er op het eerste gezicht geen nadeel. Verder was er ook nog een inbraak in een woning in de Bagonielaan in Sint-Pauwels. De daders forceerden een achterdeur van de woning. De hele woning werd doorzocht. Er werd een som geld gestolen. Er werd ook nog een inbraakpoging vastgesteld in dezelfde straat. Tot slot was er nog een inbraak in de Gaversstraat in Sint-Gillis-Waas. Daar werden juwelen gestolen.