Natuurwandeling voor grootouders en kleinkinderen 16 mei 2018

Vandaag om 14 uur organiseert de ouderenadviesraad in het kader van de 10.000-stappenclash en de week van de opvoeding een natuurwandeling met zoektocht voor grootouders en kleinkinderen. Deze wandeling vindt plaats in het natuurgebied van Prosperpolder Noord en Doelpolder Noord en bedraagt maximum 5 kilometer (1 uur). Natuurpunt Waasland zal deze wandeling en zoektocht begeleiden met twee gidsen (kindergids en gewone gids). De deskundige gidsen brengen materiaal mee zoals een telescoop en verrekijkers. Vooraf inschrijven in het Welzijnshuis, 03 727 17 36, welzijn@sint-gillis-waas.be. Er wordt afgesproken om 13.30 uur aan de kerk van Sint-Gillis-Waas. (PKM)