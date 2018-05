Natuurpunt legt verlanglijstje voor aan politici 04 mei 2018

Natuurpunt Waasland heeft naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar haar verlanglijstje voorgelegd aan de politieke partijen en mandatarissen van Sint-Gillis-Waas en Stekene. "Het gemeentelijk niveau speelt een belangrijke rol in het lokale natuurbeleid omdat dit niveau dicht bij de mensen staat", zegt voorzitter Marc Bogaerts. "Met Natuurpunt willen we wegen op het beleid en hebben we een memorandum opgesteld. Naast een reeks algemene voorstellen doen we ook voorstellen die specifiek zijn voor één van beide gemeenten."





Meer verbindingen

Voor Sint-Gillis-Waas staat de verdere uitbouw van het Natuurhuis Panneweel op het programma. Hiervoor moet een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Zonevreemde Recreatie opgesteld worden. Verder wil men de bestaande natuurgebieden meer met elkaar verbinden. Zo'n verbinding kan zijn tussen de Koningsdijk, de Linie in het Stropersbos en de Kreken van Saleghem. Ook in Stekene wil Natuurpunt meer verbindingen tussen de bestaande natuurgebieden zoals de Stekense Vaart (tussen het Stropersbos en de Moervaart), of de bossen van Bekaf en Koningsheide met het Wullebos.





(PKM)