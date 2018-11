N-VA wil snelheidsremmers en éénrichtingsverkeer in Meerdonk Kristof Pieters

12 november 2018

16u18 4 Sint-Gillis-Waas Naar aanleiding van het zware verkeersongeval in de Polderstraat in Meerdonk en de resultaten van de bevraging die de partij enkele maanden geleden deed, doet N-VA enkele concrete voorstellen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Afgelopen weekend vond in de Polderstraat in Meerdonk een ongeval plaats met een bestelwagen. Verschillende voertuigen van buurtbewoners die aan de rand stonden geparkeerd raakten hierbij zwaar beschadigd. Eén van deze voertuigen werd zelfs in de gevel van het kapsalon gekatapulteerd. “De klachten rond overdreven snelheid in de Polderstraat en het centrum van Meerdonk is helaas reeds langer gekend”, zeggen Vlaams Parlementslid Koen Daniëls en toekomstig gemeenteraadslid Nico De Wert. “Eind augustus deden we met N-VA een bevraging gericht op de verkeersveiligheid in Meerdonk. We kregen meer dan 60 reacties binnen van buurtbewoners. Het voorstel voor een proefproject met eenrichtingsverkeer in het centrum van Meerdonk gekoppeld aan snelheidsremmers en -controle werd door een overgrote meerderheid als positief beschouwd. De overdreven snelheid in de Polderstraat en de Molenhoekstraat werden ook veelvuldig gemeld en kunnen dus ook niet zonder gevolg blijven” aldus De Wert.