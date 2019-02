N-VA wil camera’s inzetten tegen sluikstorters Kristof Pieters

28 februari 2019

11u47 0 Sint-Gillis-Waas Oppositiepartij N-VA heeft een omvattend plan opgesteld tegen sluikstorten. Om de pakkans te verhogen wil de partij zowel een aantal vaste camera’s als mobiele camera’s aankopen en moeten er ook voldoende publieke vuilnisbakken bijkomen.

“Sluikstort is één van de zaken waar mensen zich het meest aan ergeren en de opruiming ervan kost elke inwoner van Sint-Gillis-Waas ook behoorlijk wat geld”, zegt fractieleider Koen Daniëls. “De technische dienst en vrijwilligers ruimen veel op, maar helaas is het enkele dagen later en meestal op dezelfde plaats opnieuw prijs.” Hotspots voor sluikstort zijn onder meer het speelbos achter Sint-Helena, de omgeving van de Rietlandstraat, langs de fietsroute naar de Klinge, aan de glasbol in de Laarstraat en in de Bagoniewijk in Sint-Pauwels.

Volgens N-VA is er in de eerste plaats nood aan meer publieke vuilnisbakken. “Ofwel zijn ze verdwenen zoals aan De Post in Sint-Gillis-Waas, ofwel zijn er gewoon geen. Wij stellen voor voldoende vuilnisbakken te plaatsen met een kleine opening zodat ze ‘huisvuilproppers-proof’ zijn”, vervolgt Daniëls.

Om de pakkans op sluikstort te verhogen en op die manier ontradend te werken wil de partij ook een aantal vaste camera’s en mobiele camera’s -waaronder zogenaamde discrete wildlifecamera’s - voorzien. “We kennen een aantal plaatsen waar het zeer regelmatig prijs is inzake sluikstort of het dumpen van huishoudelijk afval dat eigenlijk in de eigen vuilniszak moet. Tot op heden wordt er nauwelijks geverbaliseerd. In 2018 was er nauwelijks 1 vaststelling.” N-VA stelt ook voor bij elk opgeruimd sluikstort een bordje te hangen met daarop de kostprijs van de opruiming om te sensibiliseren. “Bovendien kunnen die camera’s ook vandalisme vastleggen zoals aan de speeltuin in de Houtvoortstraat waar onder andere vuilbakken werden opgeblazen.”

N-VA vraagt ook vrijwilligers voldoende te ondersteunen met onder meer vuilgrijpers.