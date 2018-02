N-VA vraagt identificatie van gevonden huisdieren 02 februari 2018

N-VA Sint-Gillis-Waas wil dat de gemeente alle huisdieren die gevonden worden, tracht te identificeren aan de hand van hun chip, tatoeage of adreskoker en de eigenaars op de hoogte brengt. "Ook als het overleden dieren betreft, die bijvoorbeeld zijn aangereden en door gemeentediensten zijn opgehaald of gevonden worden bij werkzaamheden door gemeentediensten", licht Koen Daniëls het voorstel toe. "Iedereen die zelf een huisdier heeft gehad, weet wat een band met dat dier betekent. Als het dier dan weg is, gaan mensen zoeken en hopen het levend terug te vinden. Je merkt op sociale media dat mensen daar begrijpelijk veel tijd in steken", zegt Hans Burm (N-VA) uit Sint-Pauwels, zelf eigenaar van een aantal katten mét een identificatiechip. "Ook als het dier overleden is, willen hun eigenaars dat graag weten, al was het maar om niet te moeten blijven zoeken of om afscheid te kunnen nemen van het dier."





De partij geeft nog mee dat de kostprijs van 150 euro voor een chiplezer die alle identificatiechips kan lezen, niet het struikelblok mag zijn. Daarnaast stelt de partij ook voor om foto's van gevonden huisdieren, zowel levend als overleden, waarvan de eigenaars niet kunnen gevonden of gecontacteerd worden op de gemeentewebsite weer te geven. "Eigenaars van huisdieren hebben dan één plaats om te gaan kijken of hun dier gevonden werd door de gemeentediensten, al dan niet nog levend" besluit Daniëls. (PKM)