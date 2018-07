N-VA versterkt huidige ploeg met nieuw bloed 03 juli 2018

N-VA Sint-Gillis-Waas heeft haar 25 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voorgesteld. Alle huidige mandatarissen Guido de Lille, Denis D'hanis, Greta Poppe, Veerle Stuer, Tom Cool, Hans Burm en Linda Ruts zijn opnieuw kandidaat.





"We hebben onze lijst ook stevig kunnen versterken", zegt een tevreden lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Koen Daniëls. De partij heeft een aantal opvallende nieuwkomers kunnen strikken. Zo is Marlene Moorthamers, die op de tweede plaats staat, een vertrouwd gezicht als accountmanager bij Unizo voor ondernemingen. Benita Cramer uit De Klinge heeft lange tijd het AXA-bankkantoor uitgebaat in de Heidestraat. De partij wil meer aandacht voor jonge gezinnen én ook kennis inbrengen op vlak van ICT, wat ze doen met een netwerkspecialist van Engie - Filip D'hondt - als kandidaat naar voren te schuiven.





Ook op vlak van verkeersveiligheid trok de partij kennis aan in de persoon van Patrick Opdorp, een auto- en ongevallenexpert en vroeger actief bij Open Vld. Verder is er Lut De Vriendt uit Sint-Pauwels, Nico De Wert uit Meerdonk en Iris Ruys, dochter van gewezen journalistiek boegbeeld en wetstraatkenner Manu Ruys. François Fabry, Paul De Saegher, Walter Scheerders, Lauren Van Guyse, Rani Ghesquière, Marc De Meulenaere, Annick Sturms, Dirk Van Raemdonck, Cleo De Jonghe en Anita Moeraert vervolledigen de lijst. (PKM)