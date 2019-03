N-VA Sint-Gillis-Waas heeft nieuw, uitgebreid bestuur Kristof Pieters

27 maart 2019

15u29 0 Sint-Gillis-Waas De leden van N-VA Sint-Gillis-Waas hebben op een druk bijgewoond ontbijt van de partij een nieuw bestuur gekozen. Met grote consensus werden 28 leden verkozen in het nieuwe bestuur.

Danka De Wert uit de wijk ‘t Kalf is de nieuwe voorzitter en neemt de fakkel over van Harry Caslo die de maximale termijn van 6 jaar had bereikt. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls was geen kandidaat meer als ondervoorzitter omdat hij fractieleider is geworden in de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door Paul de Saegher uit de Klinge. “Ik ben blij om voorzitter te zijn van een gedreven ploeg verkozenen uit alle deelgemeenten, van 20 tot 77 jaar. Ook ons ledenaantal is nog nooit zo hoog geweest. Dat geeft ons vertrouwen voor de verkiezingen van 26 mei,” klinkt het bij De Wert.