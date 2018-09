N-VA: “Fietspaden combineerbaar met snelheidsverlaging” Kristof Pieters

05 september 2018

Volgens de N-VA fractie kan de snelheidsverlaging op de N403 wel degelijk behouden blijven zonder aan het ontwerp te raken voor de heraanleg van de gewestweg. Volgens het gemeentebestuur zouden de plannen bij een snelheidsverlaging ter hoogte van de Bagoniewijk herdaan moeten worden maar parlementslid Koen Daniëls weerlegt dit. “Ik heb navraag gedaan bij het kabinet van minister Weyts en AWV en daar is men formeel. Het klopt dat de weg is ontworpen voor een zone 70 maar een snelheidsverlaging blijft mogelijk in combinatie met gescheiden fietspaden. Door de snelheid terug te brengen naar 50 km/uur zal de oversteekplaats naar de wijk Bagonie een pak veiliger worden.