N-VA bevraagt inwoners 02 mei 2018

N-VA heeft een grote bevraging opgezet bij alle inwoners van Sint-Gillis-Waas onder de titel 'Iedereen burgemeester'. De partij wil op die manier voor haar verkiezingsprogramma de mening van de burgers kennen. "Er is een enquête gemaakt over verschillende onderwerpen waarover we worden aangesproken zoals veiligheid, voet- en fietspaden, verenigingen, ... maar ook hoe verantwoord moet omgegaan worden met het belastinggeld, waterbeleid, enz", zegt lijsttrekker Koen Daniëls. "Het voordeel van deze enquête is dat we zeker zijn dat alle mensen ze krijgen én ze kunnen invullen wanneer ze zelf willen." De enquête vind je terug op de website van N-VA Sint-Gillis-Waas. (PKM)