N-VA beschuldigt nieuwe coalitie van kiezersbedrog Kristof Pieters

17 januari 2019

16u21 0 Sint-Gillis-Waas N-VA Sint-Gillis-Waas beschuldigt de nieuwe coalitie van CD&V en Groen-sp.a van kiezersbedrog omdat het kersverse gemeentebestuur als eerste beleidsbeslissing een dubbele belastingverhoging doorvoert. “Voor een gemiddeld gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen betekent deze beslissing van CD&V en Groen-sp.a een stijging met 250 euro aan gemeentebelastingen en dat per jaar.” berekende gemeenteraadslid Denis D’hanis (N-VA).

De algemene personenbelasting stijgt in één klap van 6,9 naar 7,9 procent en de onroerende voorheffing stijgt van 882 naar 945 opcentiemen. ”CD&V en burgemeester Maaike de Rudder focuste in al hun verkiezingscommunicatie op de lage belastingen in Sint-Gillis-Waas in combinatie met jarenlange vreugdeberichten over een financieel gezonde situatie en miljoenen op overschot”, stelt Koen Daniëls (N-VA) vast. “Zo stelde ze in het gemeentelijk infoblad van augustus 2018 nog dat er een positief resultaat was van 5,1 miljoen euro. Het is trouwens hemeltergend dat net nu de taxshift van de federale overheid, waar CD&V deel van uitmaakt, ervoor zorgt dat mensen netto meer op de rekening krijgen, deze coalitie dit gewoon afpakt. Helemaal hallucinant is echter dat op de gemeenteraad van vorige maand nog unaniem de aanvullende belasting van 6,9 procent werd goedgekeurd en ook de opcentiemen van 882 werden behouden. Er werd met geen woord gerept over een mogelijke belastingverhoging noch over de gevolgen van de taxshift, terwijl CD&V en Groen-sp.a wel al rond waren met hun bestuursakkoord. Ze hebben dus bewust gezwegen.”