Muziek, kinderanimatie en ambachten tijdens kermis 18 augustus 2018

02u50 0

In De Klinge vindt dit weekend de jaarlijkse kermis plaats. Omdat tegelijk het Ambachtelijk Weekend doorgaat kan men zowel vandaag als morgen van 12 tot 18 uur in de polyvalente zaal De Klingenaar acht standen bezoeken van lokale ambachters. Vandaag is er om 15 uur een wielerwedstrijd voor Nieuwelingen met start en aankomst in de Sint-Gillisstraat. Om 20.30 uur is er een optreden van SonicV!bes en een vuur- en ledshow aan het podium op de parking in de Kieldrechtstraat. Morgen is er een kindermiddag met springkastelen, een rondgang op pony's en clown Poefie staat paraat met grime en ballonplooien. Vanaf 15.30 uur worden er live karikaturen gemaakt aan de sporthal Molenberg. Om 14.30 uur start ook een muziekfestival met muziekverenigingen van De Klinge, Meerdonk en Kieldrecht. Woensdag 22 augustus is er als afsluiter om 18 uur de Memorial Kristof Goddaert, de plaatselijke profrenner die bij een ongeval in 2014 om het leven kwam. (PKM)