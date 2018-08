Motorrijder valt én wordt aangereden door auto 04 augustus 2018

In De Klinge is gisterenmiddag rond 12.30 uur een motorrijder zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Burgemeester Van Hovelaan. De motorrijder verkeek zich compleet op een gewone bocht in de rustige woonwijk en kwam ten val. Net op dat moment kwam er uit de tegenovergestelde richting een auto aangereden. De bestuurster kon een aanrijding niet meer vermijden. De motard schoof tegen de voorkant van de auto en kwam met zijn hoofd onder de auto terecht. In afwachting van de komst van de hulpdiensten brachten buurtbewoners een parasol om het slachtoffer tegen de brandende zon te beschermen. De autobestuurster was erg aangeslagen en verkeerde in shock. De motard kon door de hulpdiensten al vrij snel van onder de wagen bevrijd worden waarna hij met zware, maar niet levensbedreigende verwondingen naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas werd overgebracht. (JVS)