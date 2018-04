Motard ten val 23 april 2018

In de Molenhoekstraat in Meerdonk is een motard zaterdagavond iets na 20 uur gewond geraakt toen hij bij een uitwijkmanoeuvre voor een tractor ten val kwam. Een passant en buurtbewoners dienden de man uit Elversele de eerste zorgen toe. Hij werd nadien overgebracht naar het AZ-Nikolaas. De vrouw van het slachtoffer reed achter haar partner en zag het ongeval gebeuren. Zij bleef ongedeerd. (PKM)