Moeraszone Panneweel verdwenen door droogte in zomer Kristof Pieters

15 januari 2019

16u17 0 Sint-Gillis-Waas Natuurpunt Waasland stelt vast dat de moeraszone in het natuurgebied Panneweel zwaar te lijden heeft onder de droogte van de voorbije zomer. Het moeras is drooggevallen en op de venige sliblaag is massaal grote kattenstaart, riet en grote lisdodde gekiemd.

Vooral riet heeft zich vanuit de oever met lange uitlopers tot ver in het moeras gevestigd. “Beide forse planten profiteren van de vrijgekomen voedingsstoffen uit het slib dat door de lage grondwaterstand luchtig wordt”, zegt Jan Dhollander in het magazine Groenlink van Natuurpunt. “Daarbovenop komen dan nog de meststoffen die via lucht en grondwater vanuit de omgeving worden aangevoerd. De kattenstaart is tijdelijk en zal verdwijnen wanneer de waterstand hopelijk opnieuw stijgt. Grote lisdodde en riet zijn blijvers. Ze groeien gemakkelijk in ondiep water, breiden zich verder uit en verdringen de zeldzame planten die het Panneweel uniek maken. Maaien en afvoeren kan deze evolutie wat afremmen maar als droge zomers en een laag waterpeil de nieuwe trend worden, ziet het er slecht uit voor het ons natuurgebied.”