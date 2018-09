Mix van ervaring en nieuw talent op CD&V-lijst Kristof Pieters

07 september 2018

CD&V Sint-Gillis-Waas is klaar met haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De leden keurden de lijst goed met 96% van de stemmen. “Het is zeer belangrijk voor ons dat onze kieslijst breed gedragen wordt,” zegt lijsttrekker Chris Lippens. “We hebben een gezonde mix van ervaren, nieuwe en jonge kandidaten. Uit Sint-Gillis-Waas komen Chris Lippens (lijsttrekker), Marita Meul (schepen), Wilbert Dhondt (schepen), Harry De Wolf (schepen), Kristine Apers (gemeenteraadslid), Evy Van Goethem (schoonheidsspecialiste), Sofie Wielandt (zelfstandig thuisverpleegkundige), Stefanie Bals (bediende), Sofie Van Landeghem (OCMW-raadslid), Roeland Salaets (ondervoorzitter Woonanker Waas), Pascal Buytaert (OCMW-voorzitter en advocaat) en Chantal Vergauwen (schepen) op.

In De Klinge kan men rekenen op Matthias Van Zele (OCMW-raadslid), Leo de Clerck (Commercieel en HR-verantwoordelijke), Katjana Van Hoecke (studente) en Maaike De Rudder (schepen). In Meerdonk engageren Sylvia Stessens (huismoeder), Bart Verelst (zaakvoerder), Katrien Dullaert (leerkracht secundair onderwijs) en Patrick Cappaert (directeur basisonderwijs op rust) zich. In Sint-Pauwels tenslotte zien we Marc Van Britsom (ex-profvoetballer), William Vermeulen (elektrotechnisch installateur), Kim Schelfaut (praktijklector lerarenopleiding), Linda Dhondt (OCMW-raadslid) en Remi Audenaert (ere-burgemeester), die tevens lijstduwer is. De partij wil van voet- en fietspaden een speerpunt maken net als het bannen van zwaar doorgaand verkeer.