Miss met een missie: Julie Boone gaat met gerecycleerde galajurk voor kroontje Miss België Kristof Pieters

02 januari 2019

13u06 0 Sint-Gillis-Waas De 23-jarige Julie Boone uit De Klinge is één van de dertig finalisten die zaterdag strijden voor de titel van Miss België. Het verschil hoopt ze deels te maken met haar engagement voor het milieu. Haar galajurk voor de finale zal namelijk uitsluitend zijn samengesteld uit biologische en gerecycleerde materialen.

“Verwar me niet met een milieuactiviste die morgen alle auto’s wilt verbannen en nooit geen blikje cola drinkt, maar ik wil mensen bewuster maken en alternatieven voorschotelen zodat we beetje bij beetje de wereld positief kunnen veranderen”, klinkt het bij de 23-jarige HR-consulente die zich eerder al wist te kronen tot Miss Oost-Vlaanderen. Dat was de eerste keer dat ze aan zo’n wedstrijd had deelgenomen. “Ik had het eigenlijk al langer willen doen maar vriendinnen moesten me een duwtje geven.” De provinciale titel betekende automatisch een ticket voor de finale van Miss België. Een jury herleidde het aantal van zestig meisjes tot dertig die zaterdag 12 januari in het Plopsa Theater in De Panne zullen strijden voor het felbegeerde kroontje.

Julie Boone zal verschijnen in een bijzondere galajurk die uitsluitend is gemaakt van biologische en gerecycleerde materialen. “Ik wil vooral een statement maken dat het anders moet en vooral anders kan” , legt ze uit. “Onze planeet wordt verwaarloosd door vervuiling, te veel plastic, opwarming van de aarde, enz. Het is geen PR-stunt van mij. Ik kies vaak voor ecologische kleding die gerecycleerd is, ik eet wekelijks minstens een keer vegetarisch, ik koop meestal bio, vermijd plastic verpakkingen en probeer ook aan carpooling te doen. Het waren eigen vrienden van mijn ouders die me op het idee brachten om dit ook uit te spelen in de finale. Alle meisjes zijn immers mooi, sympathiek en kunnen zich vlot uitdrukken.”

Julie ging voor het project in zee met het bedrijf Lowatag. “Zij produceren duurzame kledinglabels en brachten me in contact met Atelier Exc. Ik heb de galajurk zelf mogen ontwerpen maar me uiteraard wel laten bijstaan door experten. Mijn jurk zal na de Miss België verkiezing geveild worden voor het goede doel. Als ik zou winnen wil ik mijn engagement zeker verder zetten. Als Miss België zou ik de ideale ambassadrice kunnen zijn voor duurzaamheid en wil ik zeker andere mensen inspireren om hetzelfde te doen. Mijn eigen grote voorbeeld is de actrice Emma Watson die op een gala verscheen met een jurk die volledig gemaakt was uit afval.”

Bij Julie zijn zelfs de amber steentjes op haar kleed gerecycleerd. “Ik heb me laten vertellen dat ze een helende en positieve werking en brengen naar schijnt geluk... hopelijk brengen ze dus ook zaterdag geluk in de finale”, knipoogt ze.

Haar een handje helpen kan alvast door te stemmen: MB 08 naar 6665. Julie en haar gerecycleerde galajurk zijn te zien op zaterdag 12 januari tijdens de finale van Miss België die live te volgen is op Ment TV.