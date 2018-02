Mini-Kielen zetten zotskap op 16 februari 2018

Carnavalscomité De Mini-Kielen organiseert van zaterdag 17 februari tot maandag 19 februari de 42ste editie van carnaval in Sint-Gillis-Waas. De festiviteiten beginnen op zaterdag om 10 uur met de aanstelling van Prins Arne I in het atrium van het nieuwe administratief centrum. Om 14 uur start het kindercarnaval in de bibzaal, gevolgd door de Torenworp aan de Sint-Egidiuskerk. Om 19.30 uur rijdt een verlichte avondstoet door de centrumstraten. Zondag start om 14.30 uur de grote carnavalsstoet. Om 18 uur is er aan het gemeentehuis een optreden van schlagerzanger Stefaan Edwards, gevolgd door de prijsuitreiking en de popverbranding. De festiviteiten worden op maandag om 14 uur afgesloten met een optreden van Stefan Edwards in rusthuis De Kroon. (PKM)