Miljoen euro subsidie voor twee rioleringsprojecten Kristof Pieters

12 april 2019

18u34 0 Sint-Gillis-Waas Sint-Gillis-Waas krijgt vanuit het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor de aanleg van nieuwe rioleringen. Er is één miljoen euro uitgetrokken voor twee belangrijke projecten.

Het eerste project omvat werken in de Sint-Niklaasstraat, Molenstraat en Dagsterrestraat waar oude riolen het afvalwater van bedrijven en woningen afvoeren naar de Blokstraatbeek en Vrasenebeek. De waterkwaliteit van deze waterlopen is in droge perioden bijzonder slecht. De nieuwe riolen worden aangesloten op het zuiveringsstation in Vrasene. “Voor Sint-Gillis-Waas is de realisatie van dit project belangrijk”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “De zuiveringsgraad van de gemeente zal eensklaps stijgen tot circa 85% en daarmee opnieuw aansluiten op het landelijk gemiddelde.” Tegelijkertijd zal de terugkerende wateroverlast in de Blokstraatbeek worden aangepakt. De gemeente onderzoekt samen met de Provincie Oost-Vlaanderen de mogelijke aanleg van een bufferbekken stroomopwaarts van de Samelstraat.

Met het tweede project wordt het vuilwater van gebouwen niet meer geloosd in twee waterlopen ten westen van de Potterstraat maar via de riolering afgevoerd naar een zuiveringsstation.