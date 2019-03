Met de fiets naar school of werk? Dat is vandaag een applausje waard Kristof Pieters

21 maart 2019

10u58 0 Sint-Gillis-Waas Een delegatie van de Fietsersbond heeft donderdagochtend post gevat aan het spoorwegpad Hulst-Sint-Niklaas om de gebruikers ervan een hart onder de riem te steken. De fietsers kregen niet alleen een daverend applaus maar ook een paasei om hen aan te moedigen.

De actie kaderde in de ‘Nationale Applausdag voor Fietsers’. Op zo’n tweehonderdtal locaties in Vlaanderen en Brussel kregen alle fietsers een warm applaus. Voor het eerst gebeurde dat ook in Sint-Gillis-Waas. Een delegatie van de Fietsersbond vatte post aan het kruispunt van de Shondstraat en het spoorwegpad tussen Hulst en Sint-Niklaas. “We doen dit in de eerste plaats om de fietsers te feliciteren dat ze kiezen voor het slimste en gezondste vervoermiddel”, zegt Dirk Houttekier van de Fietsersbond. “We willen hen ook bedanken om de wereld een stukje leefbaarder te maken en uiteraard ook aan moedigen.” De Fietsersbond had een voorraad van honderd paaseieren bij, maar na een half uur waren die reeds uitgedeeld. “Dit illustreert hoeveel er van deze fietsroute gebruik wordt gemaakt”, zegt Houttekier. “Veilige fietsinfrastructuur zoals deze hebben wel degelijk een effect.” Een boodschap die ook de delegatie van Groen meeneemt. Schepenen Herwin De Kind en Tom Ruts en gemeenteraadvoorzitter Greet Van Moer waren namelijk ook aanwezig om langs de kant te applaudisseren.