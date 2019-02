Meester Filip tot ridder van GOM geslagen Kristof Pieters

18 februari 2019

11u56 0

Meester Filip Paelinck van de gemeenteschool GOM uit Meerdonk is tijdens een feestelijke zitting tot ridder geslagen. Het was voor de leerkracht met 25 jaar dienst een verrassing. In de refter van de school stond een troon klaar waarna burgemeester Maaike De Rudder en directeur Femke Merckx hem tot ridder van GOM konden slaan met een heus zwaard. Aanleiding was de Burgerlijke Medaille Eerste Klasse die meester Filip had ontvangen. Dit onderscheidingsteken krijgen personeelsleden met een verdienstelijke loopbaan bij een lokale, provinciale of nationale administratie. Na afloop volgde een receptie met kinderchampagne en cupcakes.