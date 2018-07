Meer dan 60 inwoners extra geregistreerd na grote BE-Alert-test 11 juli 2018

Er hebben zich zestig inwoners extra geregistreerd na de voorbije grote test van het alarmeringsnet BE-Alert in Sint-Gillis-Waas. 961 inwoners die ingeschreven zijn, ontvingen vorige week een e-mail. Ongeveer twee maanden geleden was er een eerste test, toen werd een sms verstuurd. "Dankzij beide testen werden nu zowel de gsm-nummers als de mailadressen getest en telt onze gemeente 1.023 geregistreerde inwoners: 169 meer na de eerste test en 62 meer na de tweede test", zegt burgemeester Chris Lippens (CD&V) tevreden. Inschrijven kan nog steeds via www.bealert.be Via het systeem kan de burgemeester, gouverneur of de Minister van





Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop een noodsituatie impact heeft zoals het sluiten van ramen en deuren bij een brand. (PKM)