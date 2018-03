Medisch stort op Sint-Helenasite BODEM VERVUILD MET ZWARE METALEN EN MINERALE OLIËN KRISTOF PIETERS

03 maart 2018

02u26 0 Sint-Gillis-Waas Bij de aanleg van een nieuwe weg rond de OCMW-campus is een zware vervuiling vastgesteld op de Sint-Helenasite. Bij graafwerken kwamen spuiten, glazen flesjes en ander medisch afval naar boven, afkomstig van de vroegere kliniek. Daarnaast was er ook nog een tweede veel grotere vervuiling met zware metalen en minerale oliën. Het aanpalende speelbos is dicht. De hele site zal gesaneerd worden.

Op de Sint-Helenacampus van het OCMW komt een nieuwbouw met een extra rusthuisvleugel voor het woonzorgcentrum De Kroon en een polikliniek voor het AZ Nikolaas. Bij graafwerken stelde de aannemer plots een zware verontreiniging vast. Bij het weghalen van de bovenste laag teelaarde troffen arbeiders een gigantische hoeveelheid medisch afval aan. Het gaat om allerlei glazen flesjes van medicijnen, maar ook spuiten en ander medisch afval. De aannemer stopte onmiddellijk met de graafwerken en informeerde het OCMW. "Er werd meteen een bodemsaneringsdeskundige aangesteld om de aard en de hoeveelheid van de verontreiniging in te schatten", zegt voorzitter Pascal Buytaert (CD&V). "Het medisch afval is wellicht afkomstig van de vroegere Sint-Helenakliniek. In de jaren vijftig en zestig was het blijkbaar de gewoonte om afval gewoon in de grond te stoppen. We waren hier uiteraard niet van op de hoogte."





Op basis van de eerste staalnamen blijkt dat er naast de visuele verontreiniging met medisch afval ook een chemische verontreiniging is van zowel de grond als het grondwater. "We weten niet of die verband houdt met het medisch afval", vervolgt Buytaert. "Deze tweede vervuiling zit dieper, op zo'n één meter, en het gaat om zware metalen en minerale oliën. Het gaat alleszins om een ernstige vervuiling en ook om een aanzienlijke oppervlakte. We schatten dat het zo'n 800 vierkante meter."





Kost voor OVAM

Het gemeentebestuur is voor 87 procent eigenaar van de Sint-Helenasite en besliste daarom het dossier naar zich toe trekken. "In de eerste plaats gaan we een nauwkeurig bodemonderzoek laten opmaken om te zien hoe ver de vervuiling verspreid zit en daarna is het aan OVAM om een sanering op te starten." Wie dat moet betalen, is nog niet duidelijk maar aangezien het om een historische vervuiling gaat, is de kans groot dat OVAM de grootste kost zal dragen. Het zal alleszins een dure operatie worden. Intussen liggen de werken aan de weg stil en is ook het aanpalende speelbos niet langer toegankelijk. De bouw van het rusthuis en de polikliniek komt niet in gevaar. Die zullen eind maart opgeleverd worden.





In de gemeenteraad vroegen Groen en Sp.a donderdagavond om een klacht in te dienen tegen onbekenden. "We moeten alles in het werk stellen om na te gaan wie de verantwoordelijken waren voor deze vervuiling", vindt Tom Ruts.