Medewerkers gezocht voor bevrijdingsstoet 14 februari 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas is op zoek naar mensen die willen meewerken aan een grote bevrijdingsstoet. In 2018 wordt het programma voor de herdenking 100 jaar Groote Oorlog afgesloten met een groot bevrijdingsfeest. Er komt een spiegeltent op het Burgemeester Omer De Meyplein. In deze spiegeltent mogen de inwoners zich op 16, 17 en 18 november aan een uitgebreid programma verwachten. Op zondag 18 november is er een groots 'afsluitmoment' in de vorm van een echte bevrijdingsstoet. Er wordt gedacht aan scholen, wijkcomités, verenigingen, maar ook individuen kunnen deelnemen. In bevrijdingsstoeten worden er taferelen uit de geschiedenis uitgebeeld. Dit is exact wat de gemeente vraagt van de deelnemers: een tafereel uit de geschiedenis tot 1918 uitbeelden. Op woensdag 7 maart om 20 uur is er een startvergadering in het atrium van het Administratief en Bestuurscentrum op het Burgemeester Omer De Meyplein. (PKM)