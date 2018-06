Maaien van bermen pas vanaf 15 juni 13 juni 2018

02u53 0

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas benadrukt dat de bermen pas na 15 juni een eerste maaibeurt kunnen krijgen. Er kwamen de voorbije dagen klachten dat het hoog opschietende gras soms het uitzicht blokkeert. "De regeling voor het maaien ligt vast in het bermbesluit", zegt schepen Pascal Buytaert (CD&V). "Het bermbesluit stelt dat er slechts tweemaal per jaar mag gemaaid worden. Een eerste maaibeurt kan pas na 15 juni en een tweede beurt moet gebeuren na 15 september. Voor de veiligheid en zichtbaarheid maaien we wel een aantal gevaarlijke en moeilijk overzichtbare kruispunten al vroeger." (PKM)