Lijst N-VA Sint-Gillis-Waas krijgt vorm 30 maart 2018

Eerder maakte N-VA Sint-Gillis-Waas reeds bekend dat ze unaniem Vlaams parlementslid Koen Daniëls als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober hadden gekozen. Ondertussen krijgt ook de rest van de lijst vorm. Alle huidige mandatarissen uit de gemeenteraad en het OCMW zullen opnieuw kandidaat zijn. Het gaat om Greta Poppe uit Sint-Gillis-Waas, Tom Cool uit de Klinge, Veerle Stuer uit Sint-Gillis-Waas en Denis D'Hanis van het Kalf voor de gemeenteraad. Zij worden vervolledigd door de OCMW-raadsleden Linda Ruts uit Sint-Gillis-Waas en Hans Burm uit Sint-Pauwels. Fractievoorzitter in de gemeenteraad, Guido De Lille uit Sint-Gillis-Waas, wordt lijstduwer. "Ik ben blij dat alle huidige mandatarissen zich opnieuw kandidaat stellen", zegt lijsttrekker Koen Daniëls. "Zij hebben de voorbije zes jaar hard gewerkt en die inzet en hun ervaring betekenen een meerwaarde. We leggen momenteel de laatste hand aan onze lijst, waarbij we een goede vertegenwoordiging hebben vanuit alle deelgemeenten met mensen met heel uiteenlopende





expertises." (PKM)