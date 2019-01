Lijnbus ontneemt zicht op verkeerslicht in Kronenhoekstraat Kristof Pieters

23 januari 2019

10u43 0 Sint-Gillis-Waas De N-VA fractie stelt op de volgende gemeenteraad voor om een bijkomend verkeerslicht te plaatsen op het kruispunt van de Kronenhoekstraat met de Kerkstraat. Er doen zich namelijk geregeld gevaarlijke situaties voor als een lijnbus stilstaat.

Filip D’Hondt, vader van een leerlinge van basisschool De Klimop, ondervond zelf al meermaals hoe gevaarlijk de huidige situatie is aan het kruispunt van de Kronenhoekstraat met de Kerkstraat en de Stationstraat: “Wanneer een lijnbus aan de bushalte op de hoek van de Kronenhoekstraat stilstaat terwijl er passagiers op- en afstappen, halen auto’s komende van de Kronenhoekstraat en rijdend richting de kerk die bus links in”, getuigt hij. “Het verkeerslicht op de hoek van de straat is door de stilstaande bus echter niet zichtbaar voor die achterliggende auto’s. Als het verkeerslicht voor de auto’s rood is, is er een tijdsperiode waarin de voetgangers op de oversteekplaats groen licht hebben. Die gaan er dus vanuit veilig over te steken, waarbij auto’s plots van achter de bus plots opduiken op het zebrapad. Regelmatig zie je daar voetgangers die op het laatste moment moeten wegspringen.”

N-VA Sint-Gillis-Waas stelt voor om het kruispunt aan te passen. “Ideaal zou het verplaatsen van de bushalte zijn”, zegt gemeenteraadslid Koen Daniëls (N-VA). “We sluiten dat niet uit, maar dat is een vrij omslachtige procedure en bovendien is het een bushalte die vrij intensief gebruikt wordt. We stellen, gezien het reële gevaar, een veel snellere en eenvoudigere ingreep voor door op het voetgangersverkeerslicht aan de kant van de Klimop een bijkomend verkeerslicht te plaatsen richting Kronenhoekstraat. Op die manier ziet het verkeer achter de bus wanneer het rood is en voetgangers oversteken. Eventueel kan ook nog een bijkomend overhangend verkeerslicht overwogen worden.”

De partij stelt voor om nog andere ingrepen te doen als er dan toch aan het verkeerslicht wordt gewerkt. “Men kan in een keer een systeem installeren zodat men op verkeersluwe momenten niet stilstaat voor rood in de Kerkstraat als er geen verkeer van de andere richting komt. Dit is nu wel het geval en geeft aanleiding tot roodrijden,” gaat Daniëls verder. “De Kronenhoekstraat en Kerkstraat lenen zich trouwens ook voor trajectcontrole, waardoor we snelheidsduivels door onze dorpskern kunnen aanpakken.”